DA REDAÇÃO / MATO GROSSO MAIS

J.S.A., J.C.G. de L., E.F. da S., três fugitivos da Penitenciária de Mata Grande, em Rondonópolis (212 km de Cuiabá), foram recapturadas, entre a noite de sábado (11) e a manhã de domingo (12).

Até o momentos, dos 27 fugitivos, 10 foram recapturados.

O primeiro, respectivamente, foi recapturado em uma casa no bairro Jardim Sumaré, o segundo foi detido no Jardim Com Oscar Romero, e o último tentava voltar para Jaciara (146 km de Cuiabá) quando foi detido pelos policiais.

LISTA DOS RECUPERADOS

Foram recapturados A.M.S.S. (roubo qualificado); C.F. da S. (preso por mandado); D.S. de S. (tráfico de drogas); I. da C. dos S. (roubo qualificado e corrupção de menor), A.J. de O. (tráfico de drogas), M.V. de O. (tráfico de drogas) e W.P. de A. (homicídio); J.S.A. (tráfico de drogas, assalto e receptação); E.F. da S. (tráfico de drogas e homicídio); J.C.G. de L. (tráfico de drogas).

M. da S.O. e L. da S.M., ambos de 18 anos, foram presos, no bairro Jardim das Flores, após informarem a polícia que também tiveram participação na fuga dos presos.

L. disse que detonou os explosivos e que M., e uma terceira pessoa, realizaram disparos de arma de fogo em direção à muralha e aos agentes penitenciários.

Os policiais apreenderam armas, como pistolas e uma espingarda calibre 12, que teriam sido utilizadas no apoio à fuga.

FUGA

Os presos fugiram após a explosão em parte do muro lateral direito da unidade prisional. Antes, eles serraram a grade de uma das celas do raio 3 e o alambrado que dá acesso ao muro lateral.

A explosão foi causada por artefatos presos em uma bicicleta encostada na muralha e acionados a distância.

Momentos antes da explosão, agentes penitenciários que ficam nas torres de vigilância avistaram duas pessoas se escondendo na mata ao lado da penitenciária e logo em seguida houve um estrondo, seguido de tiros contra a muralha e os agentes.

A Perícia Oficial coletou materiais no local para o laudo que informará o material explosivo utilizado, assim como os subsídios necessários à investigação da Polícia Civil.

No início da manhã de sexta-feira foram feitos os reparos no muro da Penitenciária. O buraco aberto com a explosão já foi fechado.

As equipes da Penitenciária da Mata Grande estão atuando com atenção redobrada, tanto na área interna quanto no perímetro de segurança da unidade. Com Assessoria GCOM