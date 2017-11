Mais dois bairros de Cuiabá começam a receber pavimentação

MINHA RUA ASFALTADA

DA REDAÇÃO / MATO GROSSO MAIS

Lançada há pouco mais de um mês, a obra de pavimentação no bairro Novo Colorado segue em ritmo acelerado. Quem mora ou passa pela comunidade já consegue observar o resultado.

Com os serviços de drenagem praticamente finalizados, algumas ruas do bairro já começaram a receber a capa asfáltica, dando um novo visual as vias, que antes eram tomadas pela poeira.

O bairro está sendo beneficiado pelo programa “Minha Rua Asfaltada” que, somente neste primeiro ano de implantação, tem levado mais de 150 km de drenagem e pavimentação, simultaneamente, para 20 bairros diferentes.

No Novo Colorado , especificamente, são 18 ruas contempladas, totalizando quase 3 km de pavimentação. Para essa obra, a Prefeitura de Cuiabá está investido o montante equivalente a R$ 1.938.234,76, englobando também a construção de calçadas e meio-fio.

Contando com grandes maquinários do tipo motoniveladora, escavadeira, trator de grade e rolo compactador, a equipe de trabalho formada por cerca de 30 servidores conseguiu dar celeridade ao serviço e deve finalizar nos próximos dias a primeira parte do bairro, conforme estabelecido no cronograma de execução.

Nessa fase, nove ruas estão recebendo a massa asfáltica, sedo que seis já foram pavimentadas e estão preparadas para receber as calçadas e meio-fio.

Primeiro de Março

Também inserido dentro do “Minha Rua Asfaltada”, o bairro Jardim Primeiro de março, localizado na região Norte, também já começa a receber a pavimentação.

A obra no bairro está sendo executada pela Administração Direta e conta com um investimento de R$ 5.46.516,31.

Ao todo são mais de 5 km de galerias pluviais, pavimento, calçadas e meio fio, sendo edificadas na comunidade. Segundo planejamento, o prazo de execução é de 18 meses.

Todavia, a partir de um trabalho ágil e eficiente, vias como a Rua U, por exemplo, já estão recebendo o asfaltamento. Com Assessoria SICOM