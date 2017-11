Novo processo de triagem prioriza atendimentos no Pronto-Socorro e desafoga unidade

NORMALIZAR O FLUXO

DA REDAÇÃO / MATO GROSSO MAIS

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, decretou na última sexta-feira (10), a criação de uma nova força-tarefa para realizar a triagem de pacientes que necessitam de cirurgias eletivas.

O objetivo é normalizar o fluxo de atendimentos no Hospital e Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá (PSMC).

A medida e estabelece que “o PSMC, por meio da Central de Regulação do Município, viabilize o retorno dos pacientes eletivos aos municípios de origem”.

Com a triagem, será possível reordenar a situação dentro da unidade médica, inclusive com o agendamento dos procedimentos.

Será feito um levantamento para identificar quais os pacientes estão aptos a aguardar os procedimentos cirúrgicos em casa, ou seja, que não necessitam de procedimentos de urgência, emergência ou com riscos de morte.

Após isto, os técnicos entrarão em contato com a Central de Regulação do paciente, solicitando que seja feita a remoção dela para a cidade de origem e retorne na data agendada, que então passe pela cirurgia.

“Com esta ação conseguiremos reduzir o número de pacientes nos corredores do Pronto Socorro e vamos ter condições de garantir o atendimento àquelas pessoas que realmente necessitam de cuidados imediatos. Dessa maneira, garantiremos um atendimento de qualidade à população, que hoje padece por causa da superlotação na unidade”, afirmou o prefeito Emanuel Pinheiro.

O novo processo de triagem tem por objetivo apenas priorizar os atendimentos no PMSC para desafogar a unidade.

“Todos os pacientes de outros municípios que precisam do sistema de saúde de Cuiabá serão devidamente atendidos. Somente estamos organizando e classificando os procedimentos de acordo com sua gravidade, pois não basta recebê-los, temos que cuidar bem deles, com a dignidade que merecem, e hoje nossa estrutura não está suportando mantê-los dentro do Pronto Socorro para esperarem as cirurgias. Vamos trabalhar de maneira cuidadosa para que o processo seja realizado da melhor maneira possível e dentro das normas de saúde”, disse o prefeito.

Ainda segundo Emanuel, o novo processo também vai melhorar todo o acesso à unidade.

“Isso possibilitará que o público-alvo do Pronto Socorro, que são pacientes de urgência e emergência ou que precisem passar por um procedimento de alta complexidade, recebam um tratamento digno”, observou o prefeito.

Os pacientes oriundos de outros municípios, exceto casos de urgência e emergência, não precisam vir até a Capital para regular os procedimentos cirúrgicos.

Atualmente, o processo de regulação é realizado via sistema pela Central de Regulação. O decreto foi assinado na tarde de sexta-feira e será publicado no Diário Oficial de Contas hoje, segunda-feira (13), quando então passará a ser aplicado. Com Assessoria SICOM