Prefeitura de Várzea Grande lança obras da UPA Cristo Rei e autoriza licitação de 4 UBS

PACOTE DE OBRAS

DA REDAÇÃO / SICOM

Reforçando os bons resultados conquistados na Saúde Pública em Várzea Grande que atingiu em apenas duas unidades, no Hospital e Pronto Socorro e na UPA IPASE, 226.378 pacientes atendidos entre janeiro e outubro deste ano de 2017, a prefeita Lucimar Sacre de Campos autorizou o início das obras da UPA do Grande Cristo Rei, bem como a licitação para retomada das obras de quatro Unidades Básicas de Saúde – UBS nos bairros Construmat, São Mateus, Cabo Michel e Santa Isabel, paralisadas desde 2014.

“Quero apenas pedir aos empreiteiros responsáveis pelas obras da UPA do Grande Cristo Rei empenho, dedicação e celeridade, sem perder de vista a qualidade das obras para que no mais curto espaço de tempo possível a mesma esteja concluída e atendendo a população” , disse a prefeita apontando que as obras envolvidas na solenidade somam R$ 10 milhões em recursos públicos tanto para obras, quanto para equipamentos e mobiliários.

A UPA IPASE foi inaugurada em julho de 2016, sendo que neste período até dezembro do ano passado realizou 38.679 atendimentos a pacientes, enquanto o Hospital e Pronto Socorro realizou 48.732 mil, somando 84 mil.411 pessoas atendidas entre julho a dezembro de 2016.

“Estamos investindo entre 25% e 30% das Receitas Correntes Líquidas quando a lei determina 15%, numa clara demonstração do nosso compromisso com a saúde pública municipal em Várzea Grande que já melhorou muito nos últimos dois anos, mas não é aquela que nós como prefeita consideramos como a ideal para atender a todas as pessoas que procuram uma unidade em nossa cidade”, frisou a prefeita Lucimar Sacre de Campos.

A prefeita assinalou que a previsão de investimentos em R$ 10 milhões leva em consideração as obras físicas, mobiliários e equipamentos.

Segundo o relatório de serviços prestados, o Hospital e Pronto Socorro de Várzea Grande realizou atendimentos de janeiro a outubro para 115.877 pacientes, sendo que neste período foram realizadas 10.122 intervenções cirúrgicas, 55.465 clinica médica, 23.294 atendimentos de pediatria, 19.184 de ortopedia e 7.812 Ginecologia.

“Tivemos meses em que foram realizadas mais de 1.100 intervenções cirúrgicas que envolve até pequenas medidas como suturas, até cirurgias mesmo, entre outros procedimentos como exames” , explanou Diógenes Marcondes.

Já quanto a UPA IPASE, foram 110.501 pessoas atendidas de janeiro a outubro deste ano, lembrando que a unidade faz atendimentos de urgência e emergência, mas sem intervenções cirúrgicas.

“A UPA IPASE fez 73.779 clinica médica, 31.077 crianças atendidas e 5.645 atendimentos odontológicos”, sinalizou o titular da saúde apontando que a UPA IPASE em Várzea Grande se tornou referência para o Ministério da Saúde que apresenta a mesma como modelo para outras cidades de Mato Grosso e de Estados do Norte e Centro Oeste.

O secretário de Saúde de Várzea Grande, Diógenes Marcondes explicou que um erro formal no processo licitatório da UPA do Grande Cristo Rei atrasou o início das obras, mas a mesma estará pronta e funcionando em 2018.

“Os recursos necessários para as obras da UPA do Grande Cristo Rei estão depositados em conta corrente e o contrato já foi assinado a um custo de R$ 2.478,5 milhões, apenas para as obras desta unidade”, assinalou o titular da pasta de Saúde de Várzea Grande.

Diógenes também ressaltou que o valor de R$ 2,4 milhões da UPA do Grande Cristo Rei se refere ao valor da obra física, faltando equipamentos e mobiliários, além do material humano que é todo de responsabilidade da administração municipal: “pois não se faz saúde de qualidade sem profissionais gabaritados”, explicou.

O secretário frisou ainda que a prefeita Lucimar Sacre de Campos ao assumir o mandato em maio de 2015 encontrou 15 obras de Unidades Básicas de Saúde – UBS paralisadas por uma série de irregularidades e que destas pelo menos sete unidades serão retomadas.

Ele lamentou o fato da gestão anterior não ter dado a correta aplicação nos recursos públicos federais, apontando que recursos de seis unidades serão devolvidas ao Ministério da Saúde com um pleito para que estes recursos retornem e possam ser aplicados nas unidades que terão suas obras concluídas.

“Eram 15 unidades. Sete nós iremos entregar funcionando e atendendo a população e sete terão seus recursos devolvidos ao Ministério da Saúde com uma solicitação formal para que estes recursos voltem a ser aplicados em favor da população de Várzea Grande”, explicou o titular da saúde municipal.

O secretário de Assuntos Estratégicos de Várzea Grande, Jayme Veríssimo de Campos apontou que, a execução, dessas obras públicas representam o resgate da credibilidade dos gestores públicos.

“Essas obras que irão funcionar e atender a todos os cidadãos e cidadãs que procuram o Sistema Único de Saúde – SUS, sem custos, são uma demonstração de respeito da administração Lucimar Sacre de Campos”, disse o ex-prefeito, ex-governador e ex-senador.

Para Jayme, Várzea Grande dá um salto de qualidade em saúde pública, mas é preciso avançar ainda mais para se atingir um nível de excelência desejado por todos.

EDUCAÇÃO E ESPORTES

Lucimar Sacre de Campos anunciou também que foi autorizado o inicio de outras duas obras que consumirão recursos estimados em 2,5 milhões.

A construção de uma nova Escola Municipal de Ensino Básico para atender as comunidades rurais do São Gonçalo e Carrapicho e uma praça de esportes ou miniestádio que atenderá a população dos bairros Jardim Manaíra, Jardim dos Ipês e Boa Esperança.

“Desde 2015 já reformamos totalmente oito escolas municipais e entregamos um Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI, as antigas creches. Temos outras três escolas em obras e prontas para serem entregues antes do início do ano letivo de 2018, além de três unidades estaduais feitas em parceria com o Governo do Estado de Mato Grosso, o que amplia consideravelmente o volume de vagas ofertadas para a população estudantil de Várzea Grande”, explicou a prefeita.

A prefeita sinalizou que a área de esportes está sendo contemplada com o novo Ginásio de Esportes Júlio Domingos de Campos, o Fiotão, um Centro Integrado de Iniciação ao Esporte e várias outras obras com quadras e ginásios poliesportivos que visem fomentar a prática esportiva e promover a integração de toda população.