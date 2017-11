'PERSONA NON GRATA'

DA REDAÇÃO

O deputado estadual Adalto de Freitas (sem partido) foi convidado pela direção do Solidariedade de Mato Grosso a deixar o partido.

Considerado ‘persona non grata’, Daltinho, como é conhecido, já teve problemas no passado com o prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio (SD).

O parlamentar tentou se acomodar no Patriota, mas o presidente estadual da legenda, Milton Rodrigues, conseguiu convencer a direção nacional da sigla a barrar a vinda do deputado.