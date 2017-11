Após matarem homem com golpes de facão, suspeitos são presos em Nova Olímpia

CRIME BRUTAL

DA REDAÇÃO / MATO GROSSO MAIS

W. J. S. S., J. W. da S., C. B. da S., E. L. R. da S., N. F. da S. e, A. G., foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, pela Polícia Judiciária Civil, no município de Nova Olímpia (207 km de Cuiabá).

Os dois alvos dos mandados pelo crime de homicídio qualificado e corrupção de menores, W. J. e J. W., tiveram as prisões temporárias cumpridas.

Além deles, o menor, P.V.S.R., foi apreendido por força do mandado judicial de busca e apreensão em seu desfavor.

O preso W. estava com outro mandado de prisão em aberto, que também foi devidamente cumprido.

Os três envolvidos foram apontados como os autores do bárbaro assassinato de Marivaldo Farias de Oliveira, atingido por disparos de arma de fogo e golpes de fação, no dia 24 de outubro, no bairro Itamarati.

Conforme apurado, o crime foi motivado por dívida de drogas e desavenças com traficantes.

Com eles foram encontrados 25 porções de pasta base de cocaína, dez porções de maconha, a quantia de R$ 285 em dinheiro, além de balança de precisão e plásticos usados para embalar o entorpecente. *Com assessoria da PJC