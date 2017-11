Criminoso é preso identificado como autor de três roubos a residências de Cuiabá

RECONHECIDO PELAS VÍTIMAS

DA REDAÇÃO / MATO GROSSO MAIS

I.A.M., foi preso, em Cuiabá, após ser identificado como autor de, pelo menos, três assaltos em residências na Capital.

De acordo com as investigações, o suspeito teria participado do assalto ocorrido na noite do dia 2 de abril, no bairro Residencial Águas Claras, em Cuiabá.

Na ocasião, três homens armados renderam as vítimas, que foram trancadas dentro de um quarto, enquanto os criminosos subtraiam aparelhos eletrônicos, relógios, joias e demais pertences.

O suspeito também está envolvido no assalto ocorrido no dia 2 de março, no bairro Tijucal, quando foram subtraídos celulares, dinheiro e um veículo Fiat Palio das vítimas.

Outro roubo em que o acusado está envolvido aconteceu no dia 13 de fevereiro, no bairro São Francisco, em Cuiabá.

No assalto, além de eletrônicos, joias e dinheiro, o grupo subtraiu dois veículos das vítimas.

Em todos os casos, houve investigação da polícia assim que notificada do crime.

A participação do suspeito nos roubos foi possível após a prisão de seus comparsas e também através do reconhecimento pelas vítimas.

Segundo informações, o acusado possuí uma réplica de arma de fogo, a qual utilizava nas ações criminosas.

Com base nos indícios de autoria, o delegado Caio Fernando Alvares Albuquerque, representou pelo mandado de prisão contra o suspeito, que foi deferido pela Justiça e cumprido pela equipe operacional da Derf. Com Assessoria PJC