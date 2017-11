Dupla é detida com sete máquinas, fichas de cadastro e tabelas do jogo do bicho

OPERAÇÃO BICHO LEGAL

DA REDAÇÃO / MATO GROSSO MAIS

Duas pessoas, de 27 e 25 anos, foram detidas, e sete máquinas do jogo do bicho, usadas em apostas, foram apreendidas, nesta segunda-feira (13), em Rosário Oeste (128 km de Cuiabá), durante a operação Bicho Legal.

A polícia recebeu uma denúncia referente a um veículo escuro, com pessoas que estavam na cidade promovendo apostas ilegais do jogo do bicho.

Ao fazer a abordagem do veículo, foram encontrados as 7 máquinas eletrônicas de apostas, 2 baterias de cartão, 12 tabalas do jogo do bicho, 1 cartão pequeno, 3 carregadores, 117 bobinas de papel para as máquinas, 5 chip telefônico, 32 fichas de cadastro de pontos do jogo do bicho, 17 tabelas de jogo, e pouco mais de R$ 550,00.

O delegado informou que as duas pessoas responderam termo circunstanciado de ocorrência (TCO) de contravenção penal do jogo do bicho e foram liberadas.

“Vamos continuar as investigações para identificar a origem das máquinas, que estavam guarnecendo pontos em Rosário Oeste, Jangada e Acorizal. Eles distribuíam folder e fazem até marketing do negócio. Isso é algo complexo que está se alastrando pelo Estado”, destacou o delegado. Com Assessoria PJC