Empresário luta com bandido, é baleado duas vezes e morre a caminho de hospital

VIOLÊNCIA DESCONTROLADA

DA REDAÇÃO / MATO GROSSO MAIS

Um homem, conhecido como Cícero Ferreira Gomes, de 47 anos, foi assassinado com três tiros, na tarde desta terça-feira (14), no bairro Verdão, em Cuiabá.

Segundo o site HiperNotícia, a vítima se trata de um empresário e mesmo sendo encaminhado ao Hospital Santa Rosa, não resistiu aos ferimentos e morreu.

De acordo com a polícia, durante o enfrentamento, Cícero ainda conseguiu tomar a arma do assassino, mas foi atingido com dois tiros na região do abdômen e um na perna.

Ainda segundo o site, o homem chegou a entrar em luta corporal com o assassino mas acabou sendo baleado.

O corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), os Policiais civis da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foram até o local do crime e iniciaram as investigações.