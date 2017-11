Moradores encontram dinheiro espalhado em rua e devolvem a Polícia

HONESTIDADE

DA REDAÇÃO / MATO GROSSO MAIS

Um fato curioso chamou atenção dos moradores de Cáceres (234 km de Cuiabá).

Algumas pessoas que passavam pela rua Comandante Balduíno, no final da tarde de desta terça-feira (13), encontraram diversas notas de variados valores, e resolveram entregar à Polícia Judiciária Civil de Cáceres.

Segundo o site Cáceres Notícias, a empresária disse que assim que deu a ideia de devolver as notas, encontrou certa resistência das demais pessoas que ajudavam a pegas as notas do chão.

“Muitos queriam ficar com o dinheiro, porém não achei certo, pois o valor pode ser de uma pessoa que está precisando, para comprar alimentos e até manter a sua residência”, afirmou a empresária.

Após recolher todas as notas a empresária, juntamente com outras pessoas que ajudaram, procuraram a Polícia Civil onde registraram o boletim de ocorrência e entregaram as notas encontradas.

Os valores estão na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Cáceres a disposição do seu real dono.