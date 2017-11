Órgãos estaduais não funcionarão no feriado de quarta-feira

PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA

Nesta quarta-feira (15), feriado nacional da Proclamação da República, os órgãos administrativos do Governo do Estado estarão fechados.

Os serviços considerados essenciais, como atendimento em saúde e segurança pública, não sairão no prejuízo.

O feriado está previsto no Decreto nº 776, de 27 de dezembro de 2016, e abrange órgãos e entidades da Administração Pública Estadual direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo.

Saúde

As unidade que fecham no feriado de quarta e retomam atendimento normal na quinta (16) são: Centro de Reabilitação Dom Aquino Correa (Cridac), Centro de Odontologia para Pacientes Especiais (Ceope), Centro de Referência de Alta e Média Complexidade (Cermac), Farmácia de Alto Curso e MT Hemocentro.

O Samu vai trabalhar normalmente, e o Laboratório Central do Estado (Lacen) vai funcionar em regime de plantão.

Segurança

Apenas as unidades administrativas param no feriado.

Em Cuiabá e Várzea Grande as centrais de flagrantes do bairro Planalto, e a central de ocorrências da Prainha, além da central de flagrantes, em frente ao aeroporto de Várzea Grande, estarão funcionando normalmente e devem centralizar os procedimentos de Boletins de Ocorrências.

Os batalhões da PM, Corpo de Bombeiros, Instituto Médico Legal e Perícia Criminal também não param os serviços durante o feriado.

O IML, assim como as delegacias especializadas de Homicídio (DHPP), de Trânsito (Deletran), e a de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos (Derrfva), estarão em regime de plantão atendendo a sociedade normalmente.

Nas cidades do interior, as delegacias de polícia já atuam sob regime de plantão, 24 horas por dia, e deverão continuar com este atendimento durante o feriado.

Já as Delegacias Especializadas de Roubos e Furtos de Cuiabá e Várzea Grande, trabalharão sob regime de sobreaviso.

A Derf Cuiabá terá uma equipe de plantão para atendimento presencial de roubos em residência, que envolvam restrição à liberdade da vítima.

Boletim de Ocorrência online

Internautas poderão obter atendimento online na Delegacia Virtual para registro de ocorrências envolvendo extravio/furto, furto de celular, exercício ilegal da profissão, desaparecimento de pessoas, calúnia, difamação, injúria, ameaça, constrangimento ilegal, violação de domicílio, e também realizar o pré-registro de outros crimes.

Ganha Tempo

A Secretaria de Trabalho e Assistência Social informa que o Sistema Nacional de Empregos (Sine) não funcionará no feriado da Proclamação da República.

A Setas informa ainda que o Ganha Tempo de Cuiabá, e o de Várzea Grande também não irão atender. Com Assessoria GCOM