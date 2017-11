Juiz eleitoral de Mato Grosso nega liminar para censurar site Marreta Urgente de Rondonópolis

SEM MORDAÇA

DA REDAÇÃO

Leonardo Bortolin, candidato a prefeito, nas eleições suplementares, de Primavera do Leste (241 km de Cuiabá), pela coligação “A renovação que Une”, perdeu uma ação contra o jornalista Marcelo Gomes Duarte e o site de notícias Marreta Urgente, de Rondonópolis.

O juiz da 40ª Zona Eleitoral – Primavera do Leste – Alexandre Delicato Pampado, negou o pedido de liminar feito pela coligação de Bortolin.

Segundo o site Marreta Urgente, a decisão do juiz certifica o compromisso com a verdade que o site tem com seus leitores.

Na ação, o candidato pedia a retirada de uma matéria veiculada no dia 7 de novembro de 2017.

Na reportagem, publicada pelo site Marreta Urgente, o jornalista Marcelo Duarte descreveu uma denúncia contra o candidato, aberta pelo Ministério Público Estadual. Leia mais aqui.