Processo de Atribuição (PAS 2018) termina no próximo domingo

REDE ESTADUAL

YURI RAMIRES / REPÓRTER SEDUC

Termina no próximo domingo (19.11) o prazo para as inscrições do Processo de Atribuição (PAS) para servidores efetivos e Processo Seletivo Simplificado (PSS) para candidatos a contratos temporários na Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seduc).

Estão disponíveis os formulários para a inscrição de cargos de classes e/ou aulas, para professores, e jornada de trabalho, para Técnico Administrativo Educacional (TAE) e Apoio Administrativo Educacional (AAE).

Vale ressaltar que o processo de atribuição para o ano letivo de 2018 deve ser realizado por todos os servidores efetivos, exceto aqueles afastados por licença, cedidos, em exercício de mandato eletivo, que descompatibilizaram de suas funções, em vacâncias, entre outros.

Contrato temporário

Já para aqueles profissionais que desejam atuar na rede estadual, o processo é o PSS.

A seleção visa exclusivamente atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, suprindo as aulas, cargos vagos ou em substituição, existentes em todo o Estado, diante da ausência de pessoal efetivo para atender a demanda.

A seleção de contrato temporário é para professores, TAE – em suas respectivas funções dentro das unidades escolares – e AAE, seja na manutenção de infraestrutura, limpeza, nutrição escolar ou vigilância.

Todos aqueles professores da Base Nacional Comum e Ensino Profissionalizante estão aptos para participarem do processo.

TAE: Secretaria Escolar, Lab.de Ciências da Natureza e de Matemática, Auxiliar de Biblioteca, Auxiliar de Turmas, Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (creches), Intérprete de Libras, Instrutor Surdo, Kreyol e Prinart.

AAE: Nutrição Escolar, Limpeza, Vigilância e Manutenção da Infraestrutura.

Os interessados devem atender todas as normativas da Seduc, para identificar os critérios e as possibilidades para as quais poderão concorrer e qual unidade inscrever-se.

Lembrando ainda que nem todas as escolas estão contempladas com os cargos, o que varia com a especificidade de cada uma.

Todos os Editais e Normativas do Processo podem ser consultados no site da Seduc, no link PAS 2018.

A Secretaria também disponibilizou vídeo-aulas, orientativos e manuais, com o passo a passo, na plataforma Capacitação Online Seduc (COS).