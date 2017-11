Sistema de Bibliotecas realiza primeira capacitação na região sul

ENTRE 28 E 30/11

ASSESSORIA SEC-MT

O Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas (SEPB-MT) realiza, entre os dias 28 e 30 de novembro, mais uma capacitação regional, desta vez envolvendo os equipamentos culturais da região Sul de Mato Grosso.

Gestores de bibliotecas públicas, particulares, comunitárias e escolares, acadêmicos do curso de biblioteconomia e a comunidade estarão reunidos em Rondonópolis, município sede do encontro.

A capacitação atenderá, além de Rondonópolis, outros 18 municípios: Alto Araguaia, Alto Garças, Alto Taquari, Araguainha, Campo Verde, Dom Aquino, Guiratinga, Itiquira, Jaciara, Juscimeira, Paranatinga, Pedra Preta, Poxoréo, Primavera do Leste, Santo Antônio do Leste, São José do Povo, São Pedro da Cipa e Tesouro.

As visitas técnicas com ações de vistoria e fiscalização acontecerão em 14 municípios: Chapada dos Guimarães, Campo Verde, Dom Aquino, Guiratinga, Jaciara, Juscimeira, Itiquira, Pedra Pedra, Poxoréo, Primavera do Leste, São José do Povo, São Pedro da Cipa, Rondonópolis e Tesouro.

Entre os temas abordados nesta capacitação estão Diretrizes e Orientações Básicas: Organização e gestão de Biblioteca Pública; Organização de acervo: classificação e sinalização e Democratização da Informática. Além do conteúdo informativo, haverá aulas práticas dentro dos espaços da Biblioteca Pública Municipal Manoel Severino da Silva, na Vila Operária.

As inscrições para o encontro podem ser feitas na Secretaria Municipal de Cultura em Rondonópolis. Informações podem ser obtidas pelos telefones (66) 3411-3525, (65) 3613-9240, (65) 3613-9230(65) 9 8468-9288 e (65) 9 8463-2105.

Sistema de Bibliotecas

O Sistema Estadual de Bibliotecas está presente mais de 100 municípios mato-grossenses, representado por 154 bibliotecas públicas e comunitárias.

Foi criado pela lei 10.218 de 26 de dezembro de 2014 para proporcionar à população bibliotecas públicas racionalmente estruturadas e favorecer a formação do hábito de leitura, estimulando a comunidade ao acompanhamento do desenvolvimento sociocultural do Estado.

O Sistema Estadual integra o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas e tem como atribuições o incentivo à criação e a integração das bibliotecas públicas nos municípios, bem como proporcionar cursos de capacitação e qualificação aos agentes de bibliotecas.

Também é responsabilidade do Sistema Estadual favorecer a formação do hábito de leitura, o acesso gratuito ao livro e manter atualizado o cadastramento de todas as bibliotecas públicas, municipais e comunitárias do Estado.