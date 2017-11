Terror em Poconé: agente penitenciário atira de 12, é espancado e 39 fogem em massa de cadeia

CIDADE EM PÂNICO

39 presos fugiram no final da tarde desta quarta-feira (15) da Cadeia Pública de Poconé (100 Km de Cuiabá) após renderem um agente penitenciário. Dois presos já teriam sido recapturados.

De acordo com informações do Sindicato dos Agentes Penitenciários do Estado (Sindspen), dois agentes faziam a segurança do local.

Após o banho de sol, o agente foi colocar os detentos de volta às celas, quando os detentos perceberam que havia facilidade para ocorrer a fuga em massa.

Eles fizeram o chamado ‘cavalo doido’ e conseguiram render o agente, que mesmo assim fez disparos atingindo alguns dos presos.

Por causa disso, os detentos espancaram o agente que foi levado até um hospital, e se recupera bem.

Uma equipe do SOE de Cuiabá já se deslocou para Poconé.

No whatsapp, vários moradores relatam pânico ao tomarem conhecimento da situação.