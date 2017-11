Acadêmicas de odontologia levam serviços de saúde bucal às crianças do Pedra 90

FADAS DO DENTE

DA REDAÇÃO / MATO GROSSO MAIS

Através de uma parceria entre a Prefeitura e as alunas do 1º semestre de odontologia da Univag, mais de 300 alunos, de 5 a 7 anos, da Escola Municipal Professor Zeferino Leite de Oliveira, no bairro Pedra 90, receberam nesta terça-feira (14), o projeto de Atenção à Saúde Bucal.

Além da palestra educativa de cuidados com os dentes, onde as crianças foram orientadas com técnicas de escovação, a equipe também distribuiu kits de higiene bucal.

O Brasil tem um alto índice de crianças com problemas de cáries e outras doenças bucais. Esta parceria é importante para o desenvolvimento da sociedade, principalmente na área da saúde, que é sempre carente.

Uma das idealizadoras do projeto, Stefany Leal acredita que são ações como esta que fazem a diferença na vida das crianças, pois elas estão em uma fase de formação onde tudo é melhor aprendido.

“Essa faixa etária de idade que estamos atendendo hoje é uma das melhores para se fixar os aprendizados. Com um trabalho contínuo de cuidados com a saúde bucal, isso se torna hábito e elas adquirem uma dentição saudável na vida adulta”, disse Leal.

Os cuidados com os dentes de leite, que nascem por volta dos seis meses de idade e são trocados a partir dos 10 anos, dependendo de cada desenvolvimento, são tão importantes quanto os cuidados com os permanentes.

“São eles os responsáveis pela adequação dos espaços na gengiva para os permanentes irromperem com posicionamento correto, evitando a má formação. Bem cuidados, ajudam na digestão dos alimentos e criam um ambiente saudável para os dentes permanentes, contribuindo para a saúde da criança”, explicou Stefany.

A professora da rede municipal de ensino, Mara Feitosa, avaliou a iniciativa como um grande passo para a construção de uma nova realidade na vida das crianças.

Lecionando há 4 anos, Mara contou que no cotidiano a maioria não tem o hábito de uma boa higiene bucal.

“Recebendo as orientações, a partir de atividades recreativas, palestras, aos poucos elas vão compreendendo a importância de um sorriso cuidado e também se tornam disseminadoras dos bons hábitos para os demais familiares.”, analisou Mara.

Além do projeto nas escolas, a Univag conta com uma Clínica Odontológica que presta atendimento gratuito à população.

A Clínica fica no Campus da Universidade

Avenida Dom Orlando Chaves, 2655 — Cristo Rei, Várzea Grande

Mais informações: 3688–6000.