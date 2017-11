Vídeo mostra fumaça em apartamento alvo de incêndio; edifício fica ao lado de shopping

SUSTO NA CAPITAL

MATO GROSSO MAIS

Um vídeo feito por uma moradora mostra o momento em que se vê fumaça saindo do apartamento do 23º andar, do edifício Lagos, do residencial Park Pantanal III, ao lado de um shopping da Avenida do CPA.

O quarto de hóspede do apartamento pegou fogo na manhã desta quinta-feira (16).

O incêndio, segundo o Corpo de Bombeiros, foi controlado com uso de extintores do prédio.

O incêndio foi detectado por uma funcionária do apartamento, que assim que tomou conhecimento deixou o local e acionou o alarme.

Não houve vítimas.