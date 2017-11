BRASILEIRÃO 2017

O Corinthians é heptacampeão brasileiro de futebol ao vencer o Fluminense, do Rio de Janeiro, de virada, por 3 a 1, na noite desta quarta-feira (15), na Arena Corinthians.

O Fluminense parecia que iria atrasar o título corinthiano ao fazer o primeiro gol logo no primeiro minuto do jogo.

Henrique, após cobrança de escanteio, fez de cabeça.

O primeiro tempo terminou com vitória tricolor.

A vitória do Timão veio no segundo tempo.

No primeiro minuto da etapa complementar, Jô, de cabeça, empatou o jogo.

Não demorou muito para sair o segundo, também de Jô, também de cabeça após cruzamento que bateu no travessão e enganou o goleiro do Fluminense.

O terceiro gol foi de Jackson. De dentro da área, o meia chutou forte rasteiro, sem chances para Diego Cavallieri.

Com 71 pontos e faltando apenas 3 rodadas, o segundo colocado, o Grêmio, está com 10 pontos e já não pode mais ameaçar o time do Parque São Jorge.

A conquista do Brasileiro pelo Corinthians foi marcada de muita polêmica.

No primeiro turno o time foi arrasador, já no segundo, o Timão chegou a perder várias partidas seguidas, deixando o torcedor apreensivo.

Algumas vitórias polêmicas foram contestadas.

A que mais deu repercussão foi sobre o Vasco, na Arena Corinthians, em gol de mão de Jô, que não acusou que a bola bateu em seu braço.

Nas redes sociais, apesar do título, torcedores de outros times zombaram do Corinthians ao citar que alguns árbitros estariam liberados para carregar a troféu, e que ano que vem o time terá dificuldades em vencer o campeonato porque terá o juiz de vídeo nas partidas.

Salve o Corinthians!

Parabéns, Timão!

