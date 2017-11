Escola de Palhaços realiza novo encontro de treinamento com atriz do Rio de Janeiro

PONTO DE CULTURA

DA REDAÇÃO / ASCOM SEC-MT

O ponto de cultura Em Cena Escola de Palhaços realiza, nesta segunda-feira (20), às 17h, na Casa Cuiabana, um novo encontro de treinamento dos alunos com a participação especial de Karla Concá, do grupo As Marias das Graças, do Rio de Janeiro e a musicista Ely Santana.

No dia 26 o grupo apresenta o espetáculo Palhaçada não!, às 17h, no entorno da Arena Pantanal, com entrada gratuita.

O ponto de cultura está entre os selecionados em edital da Secretaria de Estado de Cultura (SEC-MT) e Ministério da Cultura (MinC).

Esse é o segundo encontro com os alunos aprovados no processo seletivo, dentro da programação do ponto de cultura, que trabalha com a formação de novos profissionais das artes circenses.

Os encontros de treinamento ao oficio de palhaço possibilitam o aprendizado de técnicas a serem desenvolvidas no picadeiro, palco e rua.

Serão sete encontros ao todo, com profissionais que farão parte dessa formação de novos palhaços. Em dezembro é a vez do canadense Olivier-Hugues Terreault, do Teatro do Sopro.

Karla Concá é carioca, palhaça, atriz e diretora. É sócia fundadora do grupo As Marias da Grac¸a, primeiro grupo de mulheres palhaças do Brasil, fundado em 1991 e atuante ha´ 26 anos no cenário artístico no Brasil e em outros países.

Formada em artes cênicas pela Casa das Artes de Laranjeiras do Rio de Janeiro (CAL-RJ), é também produtora e realizadora, junto com as demais integrantes do grupo, do Festival Esse Monte de Mulher Palhaça, evento voltado à comicidade feminina, realizado no Rio de Janeiro, que deu inicio aos festivais do gênero no país.

Ministrante de oficina Onde Botei meu Nariz?, Karla trabalha na formação de palhaças e palhaços em diversos locais do Brasil e Chile. Ministra aulas de palhaçaria também para mulheres vítimas de violência doméstica no Ponto de Cultura do grupo.

Desenvolveu ainda projeto voltado a portadores da Síndrome de Down onde atua com a filosofia da palhaçaria no convívio com não portadores da síndrome.

A Em Cena Escola de Artes de Cuiabá, da Cia Theatro em Cena é uma escola de circo-teatro que, desde 2001, desenvolve um trabalho de pesquisa continuada sobre o teatro popular, o palhaço e sua comicidade por meio do resgate de reprises e comédias clássicas da palhaçaria.