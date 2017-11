EM BUSCA DE RECURSOS

MATO GROSSO MAIS

Com o objetivo de debater e conscientizar a população sobre a importância de votar em um representante local, o Fórum GW100, realizado por um grupo de Whatsapp GW100, estará realizando nos próximos dias, um debate feito com a intervenção de 3 palestrantes, em Cuiabá (com duas edições – início e encerramento), Várzea Grande, Chapada dos Guimarães, Planalto da Serra, Nova Brasilândia, Nobres, Poconé, Nossa Senhora do Livramento, Santo Antônio de Leverger, Barão de Melgaço, Jangada, Acorizal e Rosário Oeste.

O chamamento também tem relação com a perda de recursos que a região de Mato Grosso sofreu.

Em outdoors espalhados por Cuiabá, o GW100 promove a campanha “Eleições, vote! Faça como interior: votem em candidatos de sua região”.

A baixada cuiabana foi a mais prejudicada com a perda de recursos.

O foco da campanha é a escolha consciente por parte da população, de alguém que leve investimentos para a sua região.

Com isso, o objetivo é que Cuiabá tenha representantes no Congresso e no Poder Legislativo Estadual.

As datas e locais ainda não estão definidos, mas serão divulgados em breve.

O GW100 é formado por jornalistas, publicitários, médicos, cientistas políticos, advogados, servidores públicos.