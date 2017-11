RODOVIÁRIA SHOPPING

Uma nova empresa começou a administrar, nesta quinta-feira (16), a Rodoviária Engenheiro Cássio Veiga de Sá, em Cuiabá.

Com essa contratação emergencial de seis meses, o Governo de Mato Grosso prevê que uma série de ações sejam realizadas de imediato para a melhoria da Infraestrutura do terminal, principalmente na acessibilidade, limpeza e garantir mais segurança para os usuários do transporte coletivo.

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra) informa que foi assinado um contrato com a empresa Sinart – que faz a gestão de 35 rodoviárias em todo o Brasil -, pelo período de seis meses, até que seja realizada a concessão definitiva.

A contratação foi necessária para que não sejam interrompidos, em nenhum momento, os serviços oferecidos na unidade.

Com a medida, o Estado busca melhorar os serviços que, no passado, eram alvo de reclamações de usuários da rodoviária.

A antiga empresa Servert operava há 23 anos na unidade, sendo que há uma década estava sem contrato. Ou seja, dessa forma não vinha fazendo os investimentos necessários na rodoviária.

O Governo do Estado pretende transformar o terminal em uma Rodoviária Shopping, onde a população encontrará um rol de serviços.

O contrato com a Sinart foi assinado e divulgado na última terça-feira (14.1) no Diário Oficial do Estado.

Segundo o planejamento estratégico do órgão, está prevista a implantação de caixas eletrônicos, unidades bancárias, novos restaurantes, lojas e até a instalação de uma unidade de Ganha Tempo.

Outra melhoria que deverá ocorrer será a climatização da unidade e a disponibilidade de internet gratuita (wifi).

De acordo com o secretário adjunto de Transporte Intermunicipal e Concessões da Sinfra, Fabio Calmon, o modelo será parecido com a atual rodoviária de Goiânia.

“Pretendemos, no futuro, tornar a rodoviária um centro de serviços, com lojas, unidades bancárias e ganha tempo para facilitar a vida do cidadão”, disse Calmon.

Rodoviária Shopping

Paralelo à contratação emergencial, a Sinfra irá continuar com os procedimentos para realização da licitação para concessão em definitivo do terminal rodoviário pelos próximos 30 anos.

Mas as mudanças já começam de imediato logo após entrar em operação a nova empresa na segunda quinzena de novembro.

De acordo com secretário Fabio Calmon, várias implantações serão realizadas para melhorias na estrutura da unidade.

Serão contratados oito seguranças privados, nos banheiros, a instalação de bebedouros, guichês com informações aos turistas, acessibilidade para pessoas com deficiências, obras de melhorias na infraestrutura da unidade e internet gratuita.

“A empresa já assume tendo como responsabilidade no contrato de fazer estas mudanças. Por exemplo: colocar imediatamente segurança 24 horas, atendimento preferencial para idosos, gestantes, lactantes, mães com crianças no colo, deficientes físicos, e os banheiros deverão estar sempre limpos e higienizados. É o mínimo que os usuários merecem”, explicou Fábio Calmon.

O secretário destacou que a meta da Sinfra é finalizar no primeiro semestre de 2018 a modelagem definitiva da concessão da rodoviária.

O Governo quer melhorar em definitivo a situação da rodoviária que há anos não recebia os investimentos necessários para atender a demanda das pessoas que utilizam os serviços.

“Com essa contratação, o Estado rompe a relação com a empresa anterior, que atuava há 23 anos na rodoviária e era alvo de inúmeras reclamações de usuários do transporte. Além disso, atuava há 10 anos sem ao menos sequer possuir contrato e, claro, sem trazer investimentos na melhoria dos serviços aos usuários”, concluiu o secretário.