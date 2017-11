TERRITÓRIO RIKBAKTSA

DA REDAÇÃO / MATO GROSSO MAIS

A Seduc firmou um compromisso de construir uma nova unidade escolar no território Japuíra, em Juara (709 km de Cuiabá), que beneficiará alunos indígenas de seis aldeias da região.

Representantes da etnia Rikbaktsa e da Escola Estadual Indígena Pé de Mutum se reuniram, nesta terça-feira (14), na sede da Seduc, em Cuiabá, para conhecer o novo modelo de salas móveis de Mato Grosso e debater sobre as melhorias para a educação da região.

A sede e as salas móveis contam com 191 alunos, divididos em seis aldeias da região, sendo que algumas se encontram a quase 80 km de distância. Há nove anos a comunidade espera por uma escola nova.

A distância e os problemas com logística são os principais empecilhos para as reformas da unidade. A atual sede foi construída com recursos do Programa de Desenvolvimento Escolar e mão de obra dos próprios indígenas, o que dificulta a manutenção.

A Seduc se comprometeu a visitar a aldeia no próximo mês para conhecer melhor a realidade local e estudar soluções logísticas de realizar a construção da nova escola já em 2018. Com Assessoria GCOM