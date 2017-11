Polícia continua buscas para localizar suspeito de ser mandante da morte de personal trainer

PROCURA-SE

DA REDAÇÃO / MATO GROSSO MAIS

Guilherme Dias de Miranda, suspeito de ser o mandante da morte do personal trainer Danilo Nascimento de Souza Campos, de 28 anos, ainda não foi localizado pela Polícia Civil.

A polícia esteve na casa do suspeito, na última terça-feira (14), porém a mesma foi encontrada vazia e com aparência de que ele e a esposa teriam fugido recentemente.

No registro do condomínio consta que o casal saiu às 10h47, do mesmo dia.

A esposa do foragido, que é aluna da academia onde a vítima era instrutor, chegou no imóvel no momento em que a polícia estava presente, e acabou entregando, espontaneamente, seu aparelho celular.

A polícia segue na busca de localizar o suspeito, que teve mandado de prisão temporária (30 dias), decretado pela 12ª Vara Criminal de Cuiabá, por ter, supostamente, encomendado a morte do personal.

Danilo Nascimento de Souza Campos, que foi filho do vereador de Várzea Grande, Nilo Campos, foi assassinado a tiros, na Rua General Ramiro de Noronha, no bairro Jardim Cuiabá, na Capital, no dia 8 de novembro deste ano .

Testemunhas informaram que o personal estacionou o carro, e ao descer foi alvejado.

Os tiros foram disparados por dois homens em uma mota, que fugiram, e ainda não foram identificados e presos. Com Assessoria da PJC.