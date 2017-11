Prefeitura refaz iluminação de trecho da Avenida Miguel Sutil

CERCA DE R$ 20 MIL

ANDRESSA SALES / REPÓRTER SICOM

A Prefeitura de Cuiabá está readequando o sistema de cabeamentos elétricos que fazem parte da iluminação na Avenida Miguel Sutil.

A intervenção está sendo realizada no trecho que compreende a estrutura do viaduto sobre a Avenida Historiador Rubens de Mendonça (Av. do CPA), onde estão sendo recolocados mais de mil metros de cabos de energia.

Com previsão para terminar até a o fim da próxima semana, os serviços contemplam a colocação de uma proteção, a fim de evitar furtos de fios de cobre.

Conforme o planejamento de trabalho, o investimento para a execução dos serviços no local, colaborando para a melhoria da segurança pública aos cidadãos, está orçado em cerca de R$ 20 mil, sendo todo valor financiado pelo Fundo Municipal de Iluminação Pública (FMIP), oriundo da taxa de iluminação.

De acordo com o secretário Municipal de Serviços Urbanos, José Roberto Stopa, ao instalar o sistema de iluminação no local, o Município está dando sua contribuição para que os condutores e transeuntes que utilizam diariamente a edificação possam trafegar pelo viaduto com total tranquilidade e segurança.

O secretário destaca ainda que, no intuito de evitar que o local sofra novamente com a falta de iluminação, resultante de ações de infratores, a população pode denunciar os furtos ou qualquer tipo de subtração do patrimônio público.

“No viaduto, todos os cabos foram instalados no modelo subterrâneo, para dificultar a ação dos vândalos e mesmo assim continua sendo furtados. Por isso, estamos buscando adotar vamos adotar novas estratégias de proteção”, explica Stopa.

Os telefones para solicitação de reparos de energia elétrica, substituição de lâmpadas queimadas e ainda denúncias de furto de cabos e fios podem ser feitas por meio dos telefones 0800-647 5522, (65) 3645-5522 ou 5511.