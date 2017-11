Secretário diz que revistas serão intensificadas para evitar fugas em presídios de MT

EFEITO FUGA DE POCONÉ

DA REDAÇÃO / MATO GROSSO MAIS

Após a fuga de 32 detentos da Cadeia Pública de Poconé, na tarde desta desta quarta-feira (15), membros da Secretária de Segurança Pública (Sesp) e da Secretária de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh) fizeram uma coletiva de imprensa para esclarecer os acontecimentos.

Durante a coletiva, o secretário Adjunto de Administração Penitenciária, Emanoel Alves Flores, falou sobre a quantidade de agentes que haviam no momento da fuga, e justificou a presença de apenas 2 servidores no monitoramento dos presidiários.

De acordo com Flores, o normal seria a presença de 4 agentes, entretanto, um dos agentes cumpria licença médica e outro estava de folga.

Flores ressaltou que a fuga registrada em Poconé não tem qualquer ligação com o outro caso de fuga na penitenciária de Rondonópolis, onde 27 presos fugiram com a ajuda de dinamites, no último final de semana, ou com a ‘greve de fome’ realizada pelos detentos de Várzea Grande.

“Foi um ato excepcional e não tem qualquer ligação com o ato, até chamado de greve de fome’, pelos reeducandos aqui do estado”, disse o secretário.

“O momento fez a oportunidade, eles estavam no momento de banho de sol e estavam sendo recolhidos para suas celas e nesse momento eles viram a possibilidade de vir pra cima do agente e ocorreu o fato. Não tem ligação com nenhuma facção ou algum comando.”, completou.

A superlotação da cadeia pública também foi pautada pelos jornalistas presentes, uma vez que, a Cadeia Pública de Poconé tem capacidade para 30 detentos e atualmente abriga 82.

Segundo o secretário, existe de fato uma superlotação que está presente também nas demais cadeias do Estado.

“A Cadeia Pública, não só de Poconé, como as demais, elas estão com um numero além da sua capacidade.”, afirmou Emanoel.

De acordo com Emanoel Flores, a intensificação das revistas e a chegada de equipamentos para inibir o uso de celulares nos presídios são medidas para dificultar possíveis novas fugas.

“O Estado de Mato Grosso está com um planejamento para o bloqueio dos celulares. Nós buscamos fortalecer as revistas, não foi em nenhum momento, mesmo com os casos de greve de fome e fuga, parado com as revistas.”, disse o secretário.

Para o subchefe de Estado Maior Geral da Polícia Militar, Henrique Santos, existe uma mobilização de diversas forças policiais que se deslocaram até Poconé e região para garantir a segurança e a tranquilidade dos moradores.

“Nós mobilizamos um efetivo da Polícia Militar, garantimos a ida do Gefron, porque é uma região de fronteira, com toda a expertise de atuação do Gefron, muito bem empregado. A Polícia Civil, deslocou uma serie de servidores, não só pra fortalecer os trabalhos de busca mas para garantir um bom atendimento a população caso fosse necessário. Toda mobilização ocorreu.”, disse Henrique Santos.

Em 24 horas, 16 detentos foram recuperados pelas equipes de polícia, sendo que alguns se entregaram.

Conforme disse o secretário de Segurança Pública, Gustavo Garcia, a tensão com o sistema penitenciário é constante e as fugas registradas nas últimas semanas não significam uma mudança na preocupação com os presídios.

“A nossa tensão é sempre grande com o sistema penitenciário, nós sempre trabalhamos em conjunto. Não são esses dois fatos que vão mudar a nossa preocupação e a nossa atividade de inteligência. A atividade de inteligência é permanente.”, afirmou o Garcia.

Por fim, Gustavo Garcia reforçou o apelo para que a população de Poconé e região mantenha a tranquilidade e confie no trabalho dos policiais.

“Sobretudo que mantenham a tranquilidade, porque a segurança pública garante a segurança de todos, através dessas ações integradas. São mais de 150 policiais mobilizados diretamente nesse enfrentamento.”, disse o secretário.