Aliado de primeira hora, José Carlos do Pátio defende Taques de ataques na área da Saúde; vídeo

O prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio (SD), em entrevista ao programa SBT Comunidade, nesta quinta-feira (16), fez uma dura defesa do governador Pedro Taques (PSDB) em decorrência dos recursos e investimentos feitos na área da saúde no município.

“Estão cometendo uma injustiça com o governador Pedro Taques (PSDB). Quando assumiu o mandato de governador, tinha só 10 UTIs no Hospital Regional. Ele dobrou o número de UTIS”, comentou Pátio, citando outros investimentos do Governo na área da saúde em Rondonópolis.

