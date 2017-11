Casal morre asfixiado após inalar gás monóxido de carbono dentro de veículo

EM CAMPO NOVO DOS PARECIS

DA REDAÇÃO / MATO GROSSO MAIS

C. F., de 28 anos, e A. F. de O. A., de 24 anos, encontrados mortos na manhã desta sexta-feira (17), no município de Campo Novo dos Parecis (396 km de Cuiabá), a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) constatou que o casal morreu por asfixia de gás monóxido de carbono.

Os corpos do casal foram localizados dentro de um veículo C4, em uma estrada de chão, na zona rural de Campo Novo dos Parecis.

Embaixo do veículo havia sangue.

A perícia constatou que não havia sinais de violência e que a causa poderia ser a inalação do gás.

Sobre o sangue, os peritos explicaram que se deve a dilatação dos vasos sanguíneos.

A localização dos corpos ocorreu durante patrulhamento de militares, que checavam informações sobre o carro da vítima Cleiton Ficner, que estava desaparecida desde as 12 horas de quinta-feira (16), assim como a moça, que teve a comunicação do desaparecimento às 12h55, porém, sem relação um com o outro.

O delegado disse ainda que o carro foi submetido a perícia para identificar como o gás vazou e também foram colhidas amostras de sangue para dissipar quaisquer dúvidas em relação a causa morte.

O delegado afirmou que não se trata de homicídio. *Com assessoria da PJC