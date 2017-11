VIOLÊNCIA DESCONTROLADA

DA REDAÇÃO / MATO GROSSO MAIS

Um servidor público, de 61 anos, passará por uma cirurgia, no Hospital São Matheus, ainda nesta sexta-feira (17), após ter sido baleado, com um tiro no ombro, durante uma tentativa de assalto, dentro da residência dele, no início da manhã desta sexta-feira, no bairro Morada do Ouro, em Cuiabá.

E.J.S, de 19 anos, foi preso, ainda pela manhã, acusado de ser o autor da tentativa de roubo e do disparo contra a vítima.

Além do servidor estavam também na casa a mulher, a filha e dois netos.

O suspeito chegou armado, rendeu a família e os ameaçou. Porém, a mulher do servidor conseguiu se trancar no banheiro com as crianças e chamar a polícia.

Ao tentar fugir da casa com alguns objetos pessoais das vítimas, o criminoso ainda tentou levar a caminhonete, mas por não ter êxito, atirou contra o servidor público, que foi atingido no ombro.

O suspeito fugiu, mas acabou sendo detido por dois policias militares, que estavam chegando à residência.

O ladrão foi conduzido para a Central de Flagrantes, acusado de tentativa de latrocínio.