MPE doa veículos, móveis e equipamentos de informática para Conselhos Tutelares de Cuiabá

MELHORARIA NO ATENDIMENTO

JANÃ PINHEIRO / REPÓRTER ASCOM MPE-MT

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso entregou 281 itens – carros, motos, equipamentos de informática e móveis – ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que repassará aos seis Conselhos Tutelares da Capital.

A entrega de dois carros e cinco motos aconteceu na manhã desta sexta-feira (17) na sede da Procuradoria-Geral de Justiça.

Os demais itens já estão sendo usados pelos conselheiros.

Os itens doados iriam a leilão, porém, o procurador-geral de Justiça, Mauro Curvo, optou por entregar aos Conselhos Tutelares, que juntos atendem uma média de 5 mil pessoas por mês na Capital e aproximadamente 60 mil por ano.

Cada conselho possui apenas um veículo, insuficiente para atender os chamados, principalmente de regiões mais distantes.

Os dois carros doados serão utilizados, preferencialmente, pelos dois conselhos com maior número de atendimentos de Cuiabá.

“A partir do momento que fomos procurados pelos conselheiros tutelares pedindo a doação destes veículos, para que ajudassem no trabalho deles, na defesa da criança e do adolescente aqui na nossa capital, nós entendemos que eles serviriam melhor ao interesse público se eles fossem objeto de doação, do que se vendêssemos em um leilão”, destacou o procurador-geral de Justiça, Mauro Curvo, completando que todos os itens doados estão em ótimo estado de conservação.

Os veículos passaram por revisão completa.

O titular da Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa da Criança e do Adolescente, Paulo Roberto Jorge do Prado, ressaltou que a importância do trabalho dos conselheiros tutelares no resgate da cidadania.

“São pessoas comprometidas e incansáveis na defesa dos direitos da criança e do adolescente. A demanda é gigante, por isso entendemos que a doação destes veículos e equipamentos ajudará no dia a dia do trabalho destas pessoas, principalmente nos Conselhos onde a procura é maior. Os veículos são fundamentais para os conselheiros visitarem as comunidades, irem nas escolas e postos de saúde para verificar como está o atendimento voltado para as crianças e adolescentes. Este apoio do Ministério Público representa muito para estes conselhos, no dia a dia do seu trabalho”.

Para o secretário de Assistência Social de Cuiabá, Wilton Coelho Pereira, as doações vão incrementar o trabalho de atendimento realizado pelos conselheiros.

“Tudo o que foi entregue ao Fundo é de grande vaila. Com certeza, os donativos são de grande valia para ajudar no bom atendimento às nossas crianças e adolescentes”.

O presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Jader José Martins Moraes, assegura que os veículos doados serão extremamente úteis para fazer o atendimento nos locais mais distantes, como os distritos da Guia e Aguaçu, além do bairro Pedra 90.

“Nossa demanda é muito grande e um veículo só não tem dado conta de atender a demanda em virtude do aumento de casos, das mais diversas vulnerabilidades sociais, envolvendo crianças e adolescentes. Quero agradecer muito o Ministério Público que se sensibilizou com a causa e promoveu estas doações, todas muito importantes”.