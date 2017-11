Polícia Civil apreende 65 máquinas e fecha ponto de jogo do bicho

EM VÁRZEA GRANDE

DA REDAÇÃO / MATO GROSSO MAIS

Sessenta e cinco máquinas utilizadas para registrar apostas de jogo do bicho foram apreendidas pela Polícia Judiciária Civil, na tarde de quinta-feira (16.11), em Várzea Grande.

A ação resultou em duas pessoas conduzidas pela atuação com a contravenção penal, além da apreensão de mais de R$ 3,5 mil em dinheiro e documentos relacionados ao jogo do bicho.

Após a equipe da 1ª Delegacia de Polícia de Várzea Grande (1ª DP-VG) receber denúncia anônima de que em um bar funcionava um ponto de jogo do bicho, os policiais foram até o comércio, onde constataram a prática da contravenção penal.

No local, foi apreendida uma máquina de cartão, utilizada para registrar os jogos e vários cartões explicativos sobre o jogo do bicho.

Questionado, o suspeito informou o nome do responsável pela máquina e pelo recolhimento do dinheiro das apostas.

Logo em seguida, o dono do equipamento chegou ao estabelecimento e confessou a atuação com prática ilícita.

Com ele, foi encontrada uma folha de cheque no valor de R$150 e R$ 3.575,60 em dinheiro, além de diversos documentos como cartões de visitas, blocos, notas promissórias, mapa de rota do jogo em Cuiabá e outros itens relacionados ao jogo do bicho.

Na casa do suspeito, os policiais apreenderam outras 64 máquinas de aposta.

Ele confessou que a sua residência era uma central de jogo do bicho e que coordenava as apostas do bar denunciado.

Conforme o delegado, Newton Camargo Braga, os dois envolvidos, de 55 e 31 anos, foram conduzidos a 1ª DP-VG, onde assinaram termo circunstanciado de ocorrência (TCO) de contravenção penal do jogo do bicho e foram liberados. *Com assessoria da PJC