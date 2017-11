AVALIADO EM R$ 80 MIL

DA REDAÇÃO / MATO GROSSO MAIS

Dois proprietários de um caminhão Volkswagen fizeram um vídeo agradecendo a Polícia Militar pela recuperação do veículo, que estava carregado com carne bovina, avaliada em R$ 80 mil.

No vídeo, eles ressaltam o empenho da polícia, que desde os primeiros minutos após o roubo, já se colocaram a disposição e saíram para localizar o veículo.

Além dos inúmeros “obrigado”, eles ainda se colocaram à disposição da polícia, como forma de gratidão.

VEJA VÍDEO

Um caminhão, do tipo câmara fria, carregado com carne bovina, avaliada em R$ 80 mil, foi roubado, na manhã desta sexta-feira (17), em Cuiabá.

Rapidamente a polícia foi acionada, juntamente com uma equipe de plantão do Ciopaer, dando início às buscas pelo veículo

O caminhão foi encontrado, sem nenhum suspeito, no pátio do Posto Mirian, já na rodovia dos imigrantes.

Os donos do veículo se fizeram presentes, sendo então tomadas as devidas providências quanto ao registro do b.o. e o encaminhamento do caminhão até a DERFVA.