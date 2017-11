Bombeiro de Mato Grosso participa de workshop com troca de experiências em Portugal

CONHECIMENTO

AUGUSTO PEREIRA / REPÓRTER ASCOM

A Jornada Internacional sobre Fogos Florestais é um evento para a troca de experiências de bombeiros de vários países que apresentam suas técnicas de combate a incêndios florestais. O evento começou nesta quinta (16/11), na cidade de Valença, região do rio Minho, em Portugal. O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso participa com sua experiência de combate a incêndios em floresta tropical.

Especialistas de Portugal, Espanha, Itália, Brasil, Estados Unidos e Canadá estarão reunidos durante sete dias, em regime de internato no Centro de Educação e Interpretação Ambiental da Paisagem Protegida de Corno do Bico, uma Unidade de Conservação no Norte do país.

O intercâmbio visa a capacitação técnica dos operacionais envolvidos no uso do fogo. Na programação está incluído o “Alto Minho TrEx”, com início no dia 18 de novembro e o workshop denominado Firecamp. O intercâmbio de técnicas de combate a incêndios em ambientes e ecossistemas diversificados acontecerá em dez municípios do Alto Minho. A iniciativa é habitualmente realizada nos EUA, mas neste ano acontece na Europa devido à gravidade dos incêndios florestais recentes. O encontro contará com a participação de oradores plurinacionais e vai até o dia 24 de novembro.

O comando do Corpo de Bombeiros Militar, atento com as questões das alterações climáticas, enviou oficial Tenente-coronel Paulo Barroso, comandante do Batalhão de Emergências Ambientais do CBMMT, para participar do encontro. Além do TC BM Paulo Barroso, que é mestre em Defesa e Segurança Civil, o Brasil está representado pelo doutor em ecologia, Christian Berlick, Coordenador Nacional de Emergências Ambientais do ICMBio, que será um dos palestrantes.

O Comandante-geral do CBMMT, Coronel BM Alessandro Borges, reforçou o empenho da corporação em qualificar seu efetivo, “para isso é indispensável a troca de experiência e a atualização com as corporações mais avançadas”. O Firecamp e o TrEx são eventos de intercâmbio dedicados à capacitação técnica dos profissionais envolvidos no uso do fogo e conta com a colaboração de especialistas dos serviços florestais da ONG The Nature Conservancy, dos EUA. e pelo Tenente Coronel BM Paulo Barroso, Comandante do Batalhão de Emergências Ambientais do CBMMT.

Para Barroso, “participar deste evento é de suma importância, uma vez que este ano Portugal sofreu incêndios florestais catastróficos, que culminou com a morte de 99 pessoas entre julho e outubro. E dentre outros motivos esta temporada está sendo considerada pelos especialistas, a pior de todos os tempos”.

O CBMMT participa do evento no país que mais sofre com ‘fogos florestais’ na Europa e possui similaridades culturais com o Brasil. Tratar o incêndio florestal como hipótese de desastre é bastante comum na Europa. A maneira de enfrentar o desastre envolve todos os atores do cenário social: setor público, setor privado e sociedade civil organizada.

Eventos internacionais simultâneos

Nesta sexta (17/11) se encerra a COP23, evento que reúne representantes de diversos países em Bonn, na Alemanha, para a Conferência da ONU sobre Mudança Climática. A Conferência tem como objetivo discutir a implementação do Acordo de Paris e as Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs, na sigla em inglês) para limitar o aumento da temperatura global do planeta. Enquanto o governador Pedro Taques e o secretário de Meio Ambiente do Governo de Mato Grosso, vice-governador Carlos Fávaro, estiveram presentes na conferência política em Bonn, o TC BM Paulo Barroso representa o CBM nesta jornada técnica, em Portugal.