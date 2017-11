Empresária vítima de sequestro em Cuiabá é localizada; família agradece empenho da polícia

URGENTE

MATO GROSSO MAIS

Familiares da empresária Milene Falcão Eubank confirmaram que ela já foi encontrada, na madrugada deste sábado (18).

Um policial civil, identificado como Sidney Ribeiro dos Santos, teria sido alvejado em um confronto com os criminosos, na região próxima do Comando Geral da PM, em Cuiabá.

Ele foi encaminhado para o Hospital São Benedito, onde deve passar por cirurgia.

Milene foi sequestrada no fim da tarde desta sexta-feira (17) quando ia pegar um filho em uma escola na rua Estevão de Mendonça, em Cuiabá.

Milene foi surpreendida por criminosos, e nem chegou a descer do seu carro, uma Hyundai Santa Fé, placas QBQ 5990, cor branca.

Ainda não se sabe as circunstâncias do desfecho do caso.

Em conversa com Mato Grosso Mais, Tiago Eubank, irmão de Milene, agradeceu o empenho dos policiais no caso.

“Peço a todos que além das orações devemos agradecer a todos policiais, seja Civil, Militar, Gefron, Federal, etc, que fazem um excelente trabalho, que não medem os esforços, mesmo nas adversidades , para termos segurança e Paz! Faça como eu nesse Lindo sábado, reze e agradeço à um policial de sua cidade, independente quem for, pelo Trabalho e Honra de servir aos cidadãos”.

Milene Falcão Eubank é viúva de Jean Gabriel Lemos Ayres, de 42 anos.

O empresário foi vítima de uma explosão de um tanque de combustível, em uma fazenda na região do Manso (a 100 km de Cuiabá), no dia 20 de dezembro de 2016.

Ele ficou internado por vários dias em um hospital em Goiás e morreu em 9 de janeiro deste ano.