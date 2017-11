Família de empresária vítima de sequestro faz ‘vakinha online’ para ajudar policial baleado

SOLIDARIEDADE

MATO GROSSO MAIS

A família e amigos de Milene Falcão Eubank estão fazendo uma ‘vakinha’ online para ajudar na recuperação do policial civil, identificado como Sidney, alvejado durante a operação de resgate da empresária na madrugada deste sábado (18).

De acordo com as informações da Polícia Civil, Sidney foi baleado por um dos criminosos durante um dos quatro momentos que resultou nas prisões. O objetivo da ‘vakinha’ é angariar R$ 50 mil. Para participar, basta clicar neste link aqui.

Ele foi levado para um hospital de Cuiabá e deve passar por cirurgia.

Milene foi sequestrada na tarde de ontem (17), no bairro Quilombo, quando foi buscar o filho em uma escola particular de reforço, perto de um colégio particular, em Cuiabá.

De acordo com os delegados que comandaram a ação, sete criminosos participaram de forma direta do sequestro dela, e dois continuam foragidos.