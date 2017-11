Orla do Porto recebe evento para comemorar Consciência Negra

PRÓXIMA SEGUNDA (20)

DA REDAÇÃO / MATO GROSSO MAIS

A Prefeitura de Cuiabá promoverá na próxima segunda-feira (20), data em que se celebra o Dia da Consciência Negra, um grande evento na Orla do Porto, a partir das 18h.

O evento foi idealizado em homenagem ao dia que simboliza a luta do povo negro através dos movimentos de resistência pela igualdade racial e de direitos.

Sob as bênçãos de São Benedito, o santo negro e padroeiro da Capital, a “Missa Afro” será conduzida pelo Arcebispo Metropolitano de Cuiabá Dom Milton A. Santos.

Com o apoio da Igreja do Rosário e São Benedito, e o empenho do padre Marcos Antônio de Oliveira Santos foi possível contar com o Arcebispo da Capital Dom Milton Santos para presidir a oratória dedicada ao “Dia da Consciência Negra”, que também terá na liturgia, os célebres párocos de Rosário e São Benedito e da Igreja São Gonçalo.

“Levamos o convite ao nosso arcebispo Dom Milton, que imediatamente se prontificou a realizar a missa. Eventos como estes, são importantes, principalmente, para fazer esse resgate histórico entre as religiões. A função da igreja é mostrar que a fé cristã não compactua com nenhum tipo de diferença, preconceito ou discriminação. Além de que, essa é uma oportunidade de ressaltarmos o santo negro, o nosso São Benedito, que foi pobre e negro e, provou ser uma pessoa de tremenda sabedoria e que sempre foi um servo de Deus”, destacou o padre Marcos.

A Celebração contará ainda com a saudação dos representantes das religiões de matizes africanas, com o objetivo de cessar as diferenças e provar que todos são semelhantes diante de Deus, visando passar uma mensagem de paz e amor entre os povos.

A “Missa Afro” também deverá ser realizada na região do grande CPA, que este ano está na sua 16º edição, com a participação diocesana católica, como também de igrejas evangélicas.

Segue a programação do projeto Kwanzaa

18h – Apresentação Capoeira de Angola

19h – Missa Afro – celebrado por Dom Milton

20h – Show “Divas Negras” – com 6 cantoras negras que farão uma viagem musical entre o rap, soul, MPB e o samba

21h – Intervenções culturais livres

Praça de Alimentação comandada pelos festeiros de São Benedito.

*Com Assessoria SICOM