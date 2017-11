Polícia Civil faz coletiva para falar de operação que resgatou empresária de cativeiro

EM CUIABÁ

DA REDAÇÃO / ASCOM PJC

A empresária Milene Falcão Eubank foi libertada às 05 horas da manhã deste sábado (18), em uma casa no bairro Centro América, em Cuiabá. A empresária foi sequestrada, por voltada das 17h30, de sexta-feira (17), no bairro Quilombo, quando foi buscar o filho em uma escola particular de reforço, perto do colégio Maxi, em Cuiabá.

Sete criminosos (duas mulheres e cinco homens) foram presos e um investigador está gravemente ferido. Ele foi baleado por um dos criminosos durante um dos quatro momentos que resultou nas prisões. Um casal foi preso no bairro CPA 3, em um baile funk; outro casal preso no bairro Jardim Canaã; mais dois presos no bairro Ouro Fino, onde ocorreu a troca de tiro e baleou o policial civil e a última ação no bairro Centro América, local do cativeiro e prisão de sétimo suspeito.

A ação conjunta de resgate foi realizada pela Polícia Judiciária Civil, por meio da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) com a Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores (DERRFVA) e a Polícia Militar. As buscas também contaram com reforço do Centro Integrado de Operações de Aérea (CIOPAer).

Neste sábado, às 9 horas, os delegados Diogo Santana (GCCO) e Vitor Hugo Bruzulato Teixeira, darão coletiva de imprensa para detalhar o trabalho. O local será a sede da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos, próximo ao Detran, local onde estão os presos.

O delegado Diogo Santana disse que o crime foi roubo com restrição de liberdade da vítima, que depois evoluiu para sequestro. Inicialmente os criminosos iriam roubar o veículo, mas depois descobriram que a vítima tinha posse e chegaram a falar para ela que iriam pedir resgate. Mas não houve contato com a família.

Conforme o delegado, a mobilização policial começou logo que surgiram informações de que a empresária havia sumido depois de ser abordada por dois homens armados, quando descia do carro, um Hyundai Santa Fé, de cor branca. Os criminosos a teria obrigado a voltar para o veículo e saíram do local com ela dentro.