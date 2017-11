Policial baleado em resgate passa por cirurgia e vai para UTI com quadro estável

REGASTE DE EMPRESÁRIA

MATO GROSSO MAIS

A Superintendência do Pronto-Socorro de Cuiabá confirmou ao Mato Grosso Mais que o policial civil, identificado como Sidney Ribeiro dos Santos, alvejado durante a operação de resgate da empresária Milene Falcão Eubank, na madrugada deste sábado (18), já fez uma cirurgia e o seu estado de saúde é estável.

Sidney encontra-se neste momento em uma UTI.

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), e o Governo do Estado fazem acompanhamento do estado de saúde do policial.

De acordo com as informações da Polícia Civil, Sidney foi baleado por um dos criminosos durante um dos quatro momentos que resultou nas prisões.

LEIA MAIS SOBRE O CASO AQUI

Milene foi sequestrada na tarde de ontem (17), no bairro Quilombo, quando foi buscar o filho em uma escola particular de reforço, perto de um colégio particular, em Cuiabá.

De acordo com os delegados que comandaram a ação, sete criminosos participaram de forma direta do sequestro dela, e dois continuam foragidos.