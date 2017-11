SEQUESTRO DE MILENA EUBANK

MATO GROSSO MAIS

A Polícia Civil revelou que dois criminosos que participaram do sequestro da empresária Milene Falcão Eubank são considerados de alta periculosidade, estão armados e continuam foragidos.

Sete foram presos na ação, que envolveu as Forças de Segurança do Estado, por volta das cinco horas da manhã deste sábado (18), sendo dois menores.

A Polícia conseguiu localizar a casa, feita de cativeiro, após um serviço de inteligência.

O local fica no bairro Centro América, na Capital.

Para se chegar até o cativeiro, a polícia usou imagens de câmera de segurança para tentar identificar o momento em que Milene Falcão Eubank foi levada pelos criminosos.

Ela foi abordada por volta das 17h30 desta sexta-feira (17), no bairro Quilombo, quando foi buscar o filho em uma escola particular de reforço, perto de um colégio particular, em Cuiabá.

De acordo com os delegados que comandaram a ação, sete criminosos participaram de forma direta do sequestro dela.

Eles informaram, na coletiva de imprensa, na manhã deste sábado (18), que a intenção dos marginais não era sequestro, mas a situação evoluiu no momento em que perceberam a condição financeira da empresária.

A polícia também disse que ela não era nenhum alvo de sequestro, mas que foi escolhida de forma aleatória.

Os delegados informaram que apenas um integrante do bando cuidava da empresária no cativeiro.

Os policiais falaram que ela não sofreu nenhuma violência física e ainda chegou a orar no local para que o final fosse feliz.

Em um áudio gravado no whatsapp, a empresária Milene Falcão Eubank faz agradecimentos e comenta que sabia que sairia viva do sequestro.

POLICIAL ATINGIDO

Um policial civil, identificado como Sidney, foi baleado por um dos criminosos durante um dos quatro momentos que resultou nas prisões.

Um casal foi preso no bairro CPA 3, em um baile funk, outro casal preso no bairro Jardim Canaã, mais dois presos no bairro Ouro Fino, onde ocorreu a troca de tiro e baleou o policial civil e a última ação no bairro Centro América, local do cativeiro e prisão de sétimo suspeito.

Cem homens das Policiais Civil e Militar participaram da operação para localizar a empresária.