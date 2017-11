EM SORRISO

DA REDAÇÃO / MATO GROSSO MAIS

O adolescente B.A.G.A , de 15 anos, apontado como um dos autores do roubo na residência do secretário de administração da Prefeitura de Sorriso (420 km ao Norte) foi apreendido por policiais da Delegacia da Polícia Civil, no sábado (18).

O menor foi reconhecido como um dos dois assaltantes armados que invadiu a residência na sexta-feira (17).

O roubo ocorreu no início da noite. A vítima contou que o portão da garagem estava aberto, quando dois suspeitos chegaram de capacetes em uma motocicleta preta.

Os criminosos renderam todos que estavam na casa, crianças e adultos, e a todo momento perguntava por armas. Um deles falava ao celular com outra pessoa.

As vítimas foram trancadas em um quarto e do imóvel os assaltantes saíram levando um veículo Fiat Pálio, quatro mostruários de semijoias, celulares, corrente de ouro e aliança das vítimas, notebook, outros pertences da casa.

Logo após o roubo, em diligências a Polícia Militar localizou pertences e documentos das vítimas, em um bairro vizinho onde o menor reside.

As investigações continuam para identificar os demais integrantes do bando e recuperar os produtos subtraídos. Com assessoria PJC/MT