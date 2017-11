ENTRE OS DIAS 21 E 22

DA REDAÇÃO / MATO GROSSO MAIS

A prefeitura de Várzea Grande dá mais um importante passo na gestão da Administração Pública Municipal, na economicidade, agilidade na prestação de serviços e zelo com o erário público na ação de modernização das Estações de Tratamento de Água.

O Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande-DAE/VG, inicia os trabalhos na Estação da Guarita.

A ação compreende a troca de todos os equipamentos.

Serão trocados desde bombeadores, vale de comando, recuperação da balsa e a troca da adutora como também a revitalização geral do local.

A Estação será toda modernizada, proporcionando agilidade nos serviços de captação e distribuição de água e gerando redução no gasto com energia elétrica .

Segundo o presidente do DAE/VG Ricardo Azevedo, em decorrência dos trabalhos de troca de equipamentos, que ocorrerão nos dias 21 e 22 de novembro, haverá interrupção no fornecimento de água para cerca de 50 bairros do entorno da Estação, atingindo as regiões do Mapim, Jardim dos Estados, Jardim Gloria, São Mateus e do Chapéu do Sol.

“Nesses dois dias não haverá o fornecimento regular de água a essas localidades. O DAE já traçou um plano estratégico para que as famílias possam armazenar água, antes dos dias programados para a troca dos equipamentos. Os bairros atingidos terão o fornecimento ampliado, dias que antecedem as datas. Esperamos com esta medida diminuir os impactos das obras. É importante que os moradores destas localidades economizem água, e fiquem atentos para as datas de corte. Após a conclusão das obras os benefícios serão maiores”.

A prefeita Luicimar Sacre de Campos em companhia do presidente do DAE-VG, Ricardo Azevedo, do presidente do Legislativo Municipal Francisco Curvo , dos vereadores Pedro Paulo Tolares, Fábio José Tradin, Rodrigo Coelho e Edilei Roque de Cezário (Chimarão), equipe técnica/Dae visitou a estação da Guarita em vistoria ao inicio dos trabalhos na implantação da modernização da Estação.

A prefeita Lucimar disse que busca sempre novos caminhos e ferramentas de gestão que possibilitam avanços e emprego de novas tecnologias para o bom andamento dos setores da Administração Pública.

“No DAE buscamos sempre empregar ações visando aumentar a boa prestação de serviços. Trocar equipamentos velhos por novos vai gerar substancialmente economia para o município além de proporcionar mais agilidade nos serviços prestados à população”, garantiu a prefeita.

Ricardo Azevedo explicou que primeiramente a ação se dará na Estação da Guarita.

“A troca de todos esses equipamentos, vai garantir uma economia imediata de 40% de consumo de energia elétrica e 50% a mais da capacidade atual na captação e distribuição de água. Não só essa estação como as outras duas Estações de Tratamento de Água( Velha e Nova) terão equipamentos novos ,o que vai gerar mais eficiência na prestação dos serviços da autarquia”DAE/VG troca equipamentos da ETA da Guarita e interrompe fornecimento de água entre os dias 21 e 22 na região,completou.