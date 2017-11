MISTÉRIO POLICIAL

Está internada em uma UTI de Hospital em Barra do Garças (500 km de Cuiabá) a professora Mônica Alencar Miranda, de 33 anos.

Ela foi encontrada desacordada na manhã do último domingo (19) em frente ao antigo clube do Sesi, na BR 070.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), pessoas que passavam pela rodovia viram a professora caída com uma pancada profunda no olho esquerdo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para levar Mônica Alencar Miranda até o pronto-socorro, onde os médicos constataram a gravidade do ferimento e uma suspeita de traumatismo craniano.

Um irmão da professora, identificado por Douglas, disse ao Mato Grosso Mais que a irmã continua na UTI e seu estado de saúde é considerado estável.

“Nesse primeiro momento nós estamos preocupados com estado de saúde dela. Mas, sem dúvida, nós queremos que a polícia apure o que realmente aconteceu com ela. Por causa desse feriado a gente não viu muito empenho em esclarecer o que aconteceu”, comentou ao site Araguaia Notícias.

O irmão explicou que Mônica trabalha como professora da rede municipal de Barra do Garças e leciona também no Centro Educacional Presbiteriano (CEP).

No sábado (18), a professora foi convidada pelo ex-marido para assistir ao show de Cleber e Cauã.

E após o show, Mônica foi encontrada desacordada caída em frente ao antigo clube do Sesi.

A professora foi encontrada por volta das 06h45 da manhã de domingo desmaiada.

A família espera que a Polícia Civil apure o mais rápido possível o que aconteceu com a professora. Com informações do Araguaia Notícias.