O Projeto Circuito Saúde Rural realiza nesta quarta-feira (22), das 08h às 17h, na Escola Municipal da Rede de Ensino Básico Professora Benedita Xavier Rodrigues, Escola Estadual Filogônio Corrêa e no Posto de Saúde do Distrito de Nossa Senhora da Guia a quarta e última edição de 2017.

O projeto foi criado em junho deste ano, por meio de uma parceria entre as diretorias técnicas de Atenção Secundária e Primária da Secretaria de Saúde de Cuiabá, após demandas da 12ª Conferência Municipal em Saúde, ocorrida em maio. Desde então, já realizou 843 atendimentos.

Conforme a responsável técnica pela Organização e Articulação do Projeto, Janie Batista Costa, o objetivo inicial era levar atendimento humanizado às crianças especiais da rede pública municipal de educação da Zona Rural.

Entretanto, conforme as solicitações, os serviços foram se adequando ao público adulto e atualmente oferta orientações em saúde odontológica, com distribuição de kits de higiene bucal, palestras sobre prevenção contra as drogas, IST e outros temas, além do atendimento na área de assistência social.

“Na Conferência identificamos 23 casos de crianças e adolescentes da zona rural que estava há mais de 10 anos fazendo uso de medicações fortíssimas sem atualizar suas receitas. Os motivos, dentre os mais variados, encontravam-se o fator distância e, consequentemente a condução. Diante disso, vimos a necessidade de levarmos atendimentos psicológicos e psiquiátricos para realizarmos exames, atualizarmos receitas e acompanharmos caso a caso de acordo com a suas necessidades. Com os cuidados do Circuito, oito delas deixaram de fazer uso dessa medicação. Além disso, observando a peculiaridade de cada comunidade, aprimoramos os atendimentos e os ampliamos aos adultos, e isso tem sido o sucesso do projeto”, explicou a RT.

PROGRAMAÇÃO

9h Palestra sobre a hanseníase: Escola Professora Bendita Xavier Rodrigues.

9h30 Palestra sobre sexualidade e prevenção às drogas: Escola Filônio Corrêa.

10h Palestra sobre Saúde odontológica, orientações e entrega de kits de higiene bucal: Escola Professora Bendita Xavier Rodrigues.

13h, no posto de saúde, será o início das consultas com os médicos psiquiatras e psicólogos sob a coordenação do Núcleo de Saúde Mental do Município.

15h orientação sobre benefícios sociais. Parceria com os profissionais de assistência social, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano.

