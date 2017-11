SEQUESTRO DE MILENE EUBANK

A engenheira, de 34 anos, responsável pela criação de uma página na internet, no site “Vakinha Online”, com o objetivo de arrecadar fundos para custear as necessidades médicas do policial civil, Sidney Ribeiro dos Santos, alvejado na madrugada do último sábado (18), durante o resgate da empresária Milene Falcão Eubank, disse que a família do policial já é titular da conta na página.

Com essa titularidade, a família do policial poderá ter acesso, não só ao dinheiro arrecadado, que já soma mais de R$11 mil, como aos nome de quem fez as doações.

“Hoje fiz a transferência de titularidade da conta criada no site “Vakinha Online, site totalmente seguro, com excelente atendimento e amparo nas campanhas. Passei a titularidade para a esposa do senhor ferido e esta terá acesso não só a todo valor arrecadado, bem como é possível saber as pessoas que doaram”, disse a engenheira em sua página no Facebook.

A página foi criada juntamente com mais de 200 pessoas que participam de um grupo de compras e vendas.

A engenheira afirmou que nunca teve a intenção de usar o incidente como forma de conseguir ganhar dinheiro.

Ainda disse que a companha surgiu com o real intuito de colaborar para a recuperação do policial.

Na publicação, a engenheira ressaltou que em nenhum momento desacreditou no apoio que o comando da polícia e o governo poderiam dar ao policial, e que criou a página apenas como mais um meio de ajuda.

“Em nenhum momento duvidei que o governo ou comando da polícia iria deixar de dar qualquer apoio ao policial ferido, mas os idealizadores da campanha queriam ajudar, foi o que fizemos apesar de tanto problema.”, afirmou.

No fim, a engenheira reforçou que a colaboração coletiva surgiu de um grupo independente e que desde o início tinha como objetivo ser apenas mais uma ajuda para o policial.

“Foi uma ação independente de um grupo independente, para um caso que abalou todos que se preocupam com a segurança das nossas famílias e óbvio com quem luta para manter essa segurança”, finalizou.