Curso de reconhecimento internacional capacita profissionais em Cuiabá

DIRETO DO CANADÁ

DA REDAÇÃO / ASCOM

A Conexão Escola de Líderes, trouxe direto do Canadá para Cuiabá o curso International Leader Coach Certification, capacitação que pode ser feita por profissionais de diversas áreas.

O grande objetivo do curso é desenvolver líderes habilitados que poderão atuar como coaches dentro das empresas para orientar,direcionar seus liderados,descobrir novos talentos e assim gerar resultados satisfatórios com toda a equipe.

No fim de semana a Conexão formou mais uma turma em Cuiabá.

“Eu sou empresário, tenho uma relojoaria há vinte anos e preciso me atualizar, sou muito fechado para conversas produtivas e sei que é importante ouvir os meus colaboradores para que a gente possa progredir” ,disse o empresário Valdenir Alves.

O líder sai da capacitação transformado, pronto para lidar com infinitas possibilidades de conflitos, inclusive terá direcionamento para melhorar o clima dentro do ambiente de trabalho, mostrando para todos os colaboradores como cada um pode encontrar soluções práticas no dia a dia dentro da empresa.

“Formamos mais do que líderes, formamos exemplos em Alta Performance,são profissionais que estão sempre de olho nas oportunidades e buscam maneiras de evoluir no dia a dia. Esse é um grande investimento em conhecimento que com certeza pode e deve ser compartilhado com toda a equipe”, explica a Master Coach Márcia Fonseca, fundadora da Conexão Escola de Líderes em Cuiabá.

Servidores públicos também tem mostrado interesse em adquirir as habilidades de um coach para desenvolverem um ambiente de trabalho mais produtivo.

“Preciso de ferramentas mais potentes para liderar a minha equipe de uma maneira mais eficiente e que gere resultados satisfatórios no dia a dia”.

“Tudo o que aprendi no International Leader Coach será repassado aos meus colegas”, explica Thaísa Luca, servidora pública.

A boa comunicação é a base para qualquer negócio, por isso é importante investir na capacitação do líder para que ele seja motivado a usar as ferramentas certas no dia a dia com seus colaboradores.

“Independentemente do cargo que se ocupa, na área de vendas, serviços ou qualquer outra é preciso ter preparo para influenciar pessoas, descobrir novos talentos e fazer a economia girar. O curso permite isso, aumentar as competências do líder, usando as competências do coach”, explica a Master Coach Mariana Salomão, uma das facilitadoras da Conexão Escola de Líderes.

Além das turmas abertas, os treinamentos também poderão ser realizados in company.

Para mais informações acesse: www.conexaolideranca.com.br

Ligue: (65) 2129-1640 / 99282-5936