Grêmio espionou treinos rivais para ter informações, diz TV

LIBERTADORES

GAZETA ESPORTIVA

A emissora de televisão ESPN Brasil divulgou nesta segunda-feira reportagem na qual revela um suposto emissário do Grêmio, que utilizou drones e câmeras para captar imagens exclusivas de treinamentos de adversários, durante toda a temporada.

Durante cinco meses, a reportagem acompanhou os passos do homem. Vídeo publicado no site do canal mostra o espião agindo próximo ao CT do Lanús, rival dos gaúchos na final da Libertadores, na periferia de Buenos Aires, enquanto ocorria um treino fechado.

Ele foi abordado pela polícia local e teve que prestar esclarecimentos.

Ao ser interpelado, o homem negou qualquer contato com o clube tricolor. “Não trabalho, só faço foto”, disse.