Orquestra de Mato Grosso encerra Temporada 2017 com Ricardo Herz Trio e o violino popular brasileiro

CINE TEATRO

DA REDAÇÃO / ASCOM SEC-MT

O título “Herz e o Violino Popular Brasileiro” adianta um pouco do que a Orquestra do Estado de Mato Grosso preparou para os concertos de novembro, dias 25 e 26, no Cine Teatro Cuiabá, às 20h.

Sob regência do maestro Arthur Barbosa – titular da Orquestra Eleazar de Carvalho (CE) e regente da Ospa Jovem em Porto Alegre (RS) – a Orquestra de Mato Grosso exibe um repertorio inspirado na rica mistura de ritmos brasileiros tradicionais.

Formado por Ricardo Herz (violino), Michi Ruzitschka (violão 7 cordas) e Pedro Ito (percussão e bateria), Ricardo Herz Trio vem difundindo com intensidade, a utilização do violino em repertórios populares, ideia classificada por muitos críticos como a reinvenção do violino brasileiro.

A técnica utilizada leva ao instrumento o resfolego da sanfona, o ronco da rabeca e as belas melodias do choro tradicional e moderno. Somam-se a técnica e a virtuosidade, suas experiências com a música erudita e popular brasileira.

Sobre o trabalho de Herz, merecem destaque também, o domínio da improvisação do jazz, do choro e de variados ritmos brasileiros.

Entre as peças selecionadas para este concerto, destacam-se obras de ritmos populares brasileiros, além de outras duas obras que resultam da parceria de Ricardo Herz com Nelson Ayres e Michi Ruzitschka: “Cantigas e Cirandas do Cancioneiro Popular Brasileiro” e o rastapé/frevo, “Ladeira da Pilha”, respectivamente. Os outros destaques ficam por conta dos arranjos para o baião “Mourinho”, o choro “Minhoca”, a toada caipira “De ontem pra amanhã”, o chamamé “Chamaoque?” e a “Moda Miúda”.

A favor da sonoridade musical de Ricardo Herz, pesa ainda os expoentes da música popular brasileira: Egberto Gismonti, Jacob do Bandolim, Dominguinhos – com quem já dividiu o palco – e Luiz Gonzaga. A propósito, a Orquestra de Mato Grosso, inclinada sempre a realizar grandes homenagens, lança os holofotes para os 70 anos da composição “Asa Branca”, de Gonzagão, tendo-a incluída nestes concertos de novembro.

Ao espetáculo cosmopolita de Herz, aplaudido em importantes salas de concertos do mundo, somam-se as obras originais do compositor, arranjador e maestro Arthur Barbosa. Para a abertura dos concertos de novembro a OEMT reservou três trabalhos do maestro (Passacaglia Pampeana, Milongon e Suite Scarpin), exibidos em países como EUA, Suíça, Áustria, Itália e Hungria, além de uma releitura da famosa “Oblivion”, de Astor Piazzolla.

A Temporada 2017 da Orquestra do Estado de Mato Grosso é uma realização do Governo de Mato Grosso por meio da Secretaria de Estado de Cultura e conta com patrocínios do Grupo Petrópolis, Agro Amazônia e Ihara. Apoio cultural, Amazon Plaza Hotel, Rühling Consultoria e Fisk Inglês e Espanhol.

SERVIÇO

Orquestra de Mato Grosso recebe Ricardo Herz Trio

25 e 26 de novembro

Sábado e domingo às 20h

Cine Teatro Cuiabá

Ingressos: R$ 20 e R$ 10

Disponíveis na bilheteria do Cine Teatro Cuiabá na semana dos concertos

Vendas online em ingressosmt.com.br

Informações 65 3027-1824