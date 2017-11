Policial baleado em resgate de empresária de Cuiabá precisa de doação de sangue com urgência

ATENÇÃO, INTERNAUTAS

DA REDAÇÃO

A família do investigador Áureo de Almeida Portela, lotado na Central de Ocorrências, solicita doação de sangue ao policial que foi submetido a cirurgia, no sábado (18), para retirada de um rim e encontra-se internado em uma Unidade de Tratamento Intensivo ( UTI) do Hospital Jardim Cuiabá. A doação pode ser feita no Instituto de Hematologia do Centro Oeste (IHEMCO), ao lado da Santa Casa, basta informar no nome do paciente. Contato: (65) 3622 0681.

Também necessita repor estoque do sangue utilizado pelo investigador Sidney Ribeiro dos Santos, que foi baleado durante o resgate de uma empresária sequestrada na sexta-feira (17) passada. A coleta do sangue pode foi ser feita, a partir desta terça-feira (21), no Hemocentro de Cuiabá, que está localizado na Rua 13 de Junho, 1055, Centro Sul. Telefone: 3623-0044. As informações são da Polícia Judiciária Civil.