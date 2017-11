AGRICULTURA FAMILIAR

HENRIQUE PIMENTA / REPÓRTER SEFAZ-MT

O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários (Seaf), realiza na na sexta-feira (24.11), a entrega de novos equipamentos para fortalecer a agricultura familiar de 36 municípios.

O evento será a partir das 8h, na Central de Comercialização José Carlos Guimarães, na Av. Mario Andreazza, próximo ao posto Papito, em Várzea Grande.

Durante a solenidade de entrega, ocorre também a exposição de fotos de trabalhadores da agricultura familiar que trata da conscientização da campanha “Novembro Azul”, apresentações culturais e a participação de pequenos produtores, cooperados e representantes do poder público e o governador Pedro Taques.

“São equipamentos que vão atender milhares de pequenos produtores rurais, que carecem do apoio do Estado quando o assunto é tecnologia no campo. A entrega de equipamentos é importante para a lucratividade do agricultor familiar e o Estado tem investido para apoiar o pequeno com infraestrutura, tecnologia, além de programas técnicos. Os municípios que não foram contemplados nessa entrega serão nas próximas”, comentou o secretário de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários, Suelme Fernandes.

Serão entregues mais de 140 novos itens e equipamentos para Secretarias de Agricultura municipais e associações produtivas de pequenos produtores, como 32 tratores, dezenas de carretas agrícolas, plantadeiras, distribuidor de calcário, 3 caminhões-tanque isotérmicos, 3 carros, 3 motos, entre outros.

Os investimentos totalizam aproximadamente R$ 4 milhões, que possuem contrapartida do Governo Estadual e de emenda da Bancada da Câmara Federal e Ministérios.

Acorizal, Alto Paraguai, Barão de Melgaço, Barra do Bugres, Barra do Garças, Bom Jesus do Araguaia, Brasnorte, Cáceres, Campinápolis, Campo Verde, Várzea Grande (CooperCentral), Cotriguaçu, Feliz Natal, Gaúcha do Norte, Guiratinga, Itanhangá, Itiquira, Jangada, Juscimeira, Lambari D’Oeste, Matupá, Nossa Senhora do Livramento, Nova Bandeirantes, Nova Brasilândia, Nova Ubiratã, Novo São Joaquim, Poconé, Porto Alegre do Norte, Porto Estrela, Poxoréu, Ribeirão Cascalheira, Rosário Oeste, Santa Cruz do Xingu, Santo Afonso, São José dos Quatro Marcos, Terra Nova do Norte e Guarantã do Norte (Consórcio Portal da Amazônia), são os municípios contemplados nesta entrega.

“Queremos agradecer a gestão da Seaf pelas entregas já realizadas, pois junto dos municípios e das cooperativas percebemos, com o apoio do Governo, o resgate do sonho do assentado, do pequeno produtor que tem renovada a esperança, acreditado no desenvolvimento socioprodutivo. Agradecemos ao governador por priorizar a agricultura familiar“, comentou o secretário-executivo do Consórcio Portal da Amazônia, Humberto Paiva.

Em dois anos e 11 meses de gestão, a Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários (Seaf-MT) já alcançou a marca importante de ter entregue mais de 50 veículos, 90 patrulhas mecanizadas, duas pá-carregadeiras, dois caminhões-tanque isotérmicos e 400 resfriadores de leite. São mais de R$ 15 milhões em novos itens tecnológicos que atendem diariamente milhares de agricultores familiares.