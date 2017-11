Seleção feminina é convocada para amistosos contra o Chile

MARTA NA LISTA

Há pouco menos de uma semana, a CBF confirmou dois amistosos para a Seleção Brasileira feminina contra o Chile nos fim deste mês.

Nesta terça-feira, o técnico Vadão convocou as 22 atletas, com destaque para a estrela Marta, que disputarão as partidas, que serão realizadas nos dias 25 e 28 em Ovalle e em La Serena.

Da lista, cinco jogadoras terão sua primeira oportunidade em amistosos internacionais. São elas: Daiane Rodrigues, Yasmim, Geyse, Gabi Ceará e Joyce, do Valencia (Espanha). Com exceção de Joyce, todas as outras estavam concentradas na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, onde participaram de uma semana de atividades visando um maior entrosamento da equipe.

A Seleção passou por um momento conturbado com a demissão de Emily Lima e a saída de várias atletas em solidariedade à treinadora. Vadão retornou à equipe para ocupar o cargo e já venceu uma competição desde a sua volta, a Copa CFA, na China.

Essa semana de atividades e os amistosos são importantes, uma vez que a Seleção disputará a Copa América, que acontece em abril, também no Chile.

O retrospecto da equipe é ótimo, com seis títulos em sete participações.

A competição dá vaga para três competições: Copa do Mundo de 2019, Pan-Americano também em 2019 e Olimpíadas em 2020.

Confira a lista de convocadas:

Goleiras: Aline (ETO FC, Gyor – Hungria) e Bárbara (Kindermann)

Zagueiras: Rafaelle (Changchun Volkswagen Exc. Women’s F.C – China), Mônica (Atlético de Madrid) e Bruna (Iranduba)

Laterais: Daiane Rodrigues (Corinthians/Audax), Yasmim (Corinthians/Audax), Letícia Santos (SC Sand – Alemanha), Joyce (Valencia CFF) e Rilany (CBF)

Meio-campistas: Geyse (Madrid CFF), Gabi Ceará (Sporting de Braga), Andressinha (Iranduba) e Érika (PSG)

Atacantes: Ludmilla (Atlético de Madrid), Raquel (Ferroviária), Debinha (NC Courage – EUA), Thaisinha (Hyundai Steel Red Angels WFC – Coreia do Sul), Bia Zaneratto (Hyundai Steel Red Angels WFC – Coreia do Sul), Millene (Rio Preto), Marta (Orlando Pride – EUA), Adriana (Rio Preto).