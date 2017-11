WHATSALENCASTRO

RUAN CUNHA / REPÓRTER SICOM

A Prefeitura de Cuiabá passa a comunicar ao seu quadro de servidores, estimado em pouco mais de 18 mil funcionários entre efetivos, contratados, estagiários, comissionados, e temporários, por meio do aplicativo de mensagens instantâneas Whatsapp, as ações cotidianas.

O conteúdo direcionado ao funcionalismo público será as ações das secretarias divulgadas ou não no portal de noticias do Executivo municipal.

A intenção é tornar o funcionário público agente disseminador do seu próprio trabalho desenvolvido e, consequentemente, dos serviços da gestão humanizada, bandeira da atual administração da prefeitura.

“O funcionário público é a gestão humanizada. O professor, o gari, o fiscal de trânsito, o tributarista, o agente de cultura, todos fazem e são a gestão humanizada. Portanto, procuramos uma forma de comunica-los um ao outro do seu papel e sua importância para a Cuiabá dos 300 anos”, explicou o prefeito Emanuel Pinheiro.

A ferramenta denominada WhatsAlencastro é simples e objetiva: o servidor passa a receber, por opção pessoal, conteúdos em seu aparelho celular via Whatsapp.

Todo material o direciona diretamente para página da prefeitura (www.cuiaba.mt.gov.br) de acordo com o conteúdo específico.

Deste modo, o agente público pode compartilhar e se informar melhor a respeito das mais diversas área de atuação do Executivo municipal.

A idealização faz parte do processo de implantação da Comunicação Interna da Secretaria de Inovação e Comunicação (Sicom). O servidor municipal interessado em receber o conteúdo deve procurar o setor de Recursos Humanos do seu órgão que irá contatar a pasta de Comunicação, qual irá dar o encaminhamento final